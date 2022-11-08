Кызыл, 8 ноября, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Тува получит дополнительно более 200 млн рублей от Росводресурсов на завершение строительства дамбы в Кызыле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

17.mchs.gov.ru Паводок. Тува

По словам министра лесного хозяйства и природопользования региона Алексея Арчимаева, решение о дофинсировании стройки принято в связи с высокими темпами работ на объекте.

«Срок исполнения работ на этом объекте — 2022–2023 годы. Но, поскольку строительство у нас идёт с опережением, и мероприятия этого года, на которые было предусмотрено 266 млн рублей, уже выполнены, мы обратились в Росводресурсы с запросом перенести финансирование 2023 года на 2022-й», — добавил он.

Как отмечается, ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о перенаправлении 202,1 млн рублей в Туву с объекта в Хабаровском крае. Арчимаев заверил, что федеральные деньги будут оперативно переведены подрядчику. Завершение работ планируется уже до конца года.

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