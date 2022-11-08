Южно-Сахалинск, , 10:16 — REGNUM На Шикотане в селе Малокурильское завершилось строительство и введение в эксплуатацию нового 33-квартирного дома. В него переедут проживающие в аварийных квартирах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Сахалина.

Курилы Иван Шилов © ИА REGNUM

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Дом построили по федеральной программе «Социально-экономическое развитие Курильских островов». Квартиры полностью готовы к заселению. В них сделан ремонт, установлена сантехника, электрические плиты и водонагреватели, остеклены лоджии.

Дом строили с учетом особенностей островного региона — он способен выдержать землетрясения до 9 баллов, а наружные стены фасада устойчивы к сильным ветрам.

Новоселье переселенцы из аварийных домов отметят в конце ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, Сахалин до конца 2022 года получит дополнительно 1,8 млрд рублей на расселение аварийного жилья.