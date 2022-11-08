Красноярск, , 10:15 — REGNUM В горных районах Красноярского края с 9 по 11 ноября будет лавиноопасно. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС России по региону, ссылаясь на информацию Гидрометцентра.

Лавина Simon

По данным ведомства, также сход снежных масс возможен на ряде участков. Это 601-605 км автомобильной дороги Р-257 «Енисей» в Ермаковском районе; 26-28 км автодороги Р-01 в Курагинском районе; участок в районе города Норильска (горнолыжная база «Отдельная»; ущелье ручья Угольный — урочище «Красные камни»); Норильские горы, гора Шмидта, горы Хараелах, гора Гудчиха, ущелье реки Талнах.

Как сообщили ИА REGNUM в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, лавиноопасно в указанный период будет и в горных районах Хакасии и Тувы.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года в Норильске в районе Талнах произошёл сход снежной лавины на горнолыжную базу «Гора Отдельная». Погибли мужчина с женщиной и их полуторогодовалый ребёнок.

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