Иркутск, 8 ноября, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Утро 8 ноября в Иркутской области выдалось неблагоприятным для автомобилистов: в регионе разно похолодало и выпал снег. О дорожной ситуации в своем телеграм-канале рассказал губернатор Приангарья Игорь Кобзев:

МВД Массовое ДТП в Иркутске

«Дорожная служба региона доложила: на Байкальском тракте задействованы 11 комбинированных дорожных машин (КДМ), щетка и грейдер. Четыре КДМ работают на Голоустненском тракте. Одна — на Александровском. Чистят саму дорогу, а самое главное — подъезды к СНТ. Кроме того, с 4:00 местного времени идет уборка Качугского тракта силами Усть-Ордынского филиала.

Далее. В работе сейчас три КДМ Зиминского филиала, одна — Бодайбинского, одна — Тулунского и три комбинированных дорожных машины Черемховского филиала. В первую очередь очищают дороги регионального значения, по которым проходят школьные маршруты и идут рейсовые автобусы. Непосредственно по Иркутску, техника и дорожные рабочие выведены на улицы всех районов города. Идёт расчистка проезжей части, тротуаров, противогололёдная обработка».

Как сообщало ИА REGNUM, утром 8 ноября в микрорайоне Юбилейный Иркутска произошло массовое ДТП с участием 12 автомобилей.

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