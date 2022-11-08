Дебальцево, ДНР, , 10:09 — REGNUM За неделю представители инженерно-саперных подразделений Росгвардии осмотрели более 16 километров территории вдоль линий электропередачи в направлении н. п. Дебальцево — Мироновский. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Сапёр Росгвардии за работой Росгвардия

Отмечается, что специалисты выявили и уничтожили неразорвавшиеся 152 мм снаряды от гаубицы и 122 мм снаряды, элементы неразорвавшихся неуправляемых авиационных ракет С-8 КОМ, кассеты РСЗО «УРАГАН», выстрелы РСЗО «ГРАД», боевую часть ПТРК «ФАГОТ» 9Н131М, а также противопехотные и противотанковые мины — всего около 50 боеприпасов.

Подчёркивается, что сапёры Росгвардии обеспечат безопасность проведения работ по восстановлению подачи электричества в близлежащие населенные пункты.