Дебальцево, ДНР, 8 ноября, 2022, 10:09 — ИА Регнум. За неделю представители инженерно-саперных подразделений Росгвардии осмотрели более 16 километров территории вдоль линий электропередачи в направлении н. п. Дебальцево — Мироновский. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Росгвардия Сапёр Росгвардии за работой

Отмечается, что специалисты выявили и уничтожили неразорвавшиеся 152 мм снаряды от гаубицы и 122 мм снаряды, элементы неразорвавшихся неуправляемых авиационных ракет С-8 КОМ, кассеты РСЗО «УРАГАН», выстрелы РСЗО «ГРАД», боевую часть ПТРК «ФАГОТ» 9Н131М, а также противопехотные и противотанковые мины — всего около 50 боеприпасов.

Подчёркивается, что сапёры Росгвардии обеспечат безопасность проведения работ по восстановлению подачи электричества в близлежащие населенные пункты.