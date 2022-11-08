Канберра, 8 ноября, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Организационный отдел парламента Австралии не считает, что политикам или служащим легислатуры нужно избегать загрузки такого приложения, как TikTok, на свои рабочие телефоны, несмотря на подобные рекомендации, сделанные в парламентах других стран. Об этом написала газета The Guardian.

TikTok

Выступая перед слушаниями в комитете Сената, сенатор от Либеральной партии Джеймс Патерсон, который давно выражал обеспокоенность по поводу проблем безопасности в отношении китайского приложения для социальных сетей, отметил, что парламенты Новой Зеландии и США предостерегли депутатов от использования TikTok. Однако австралийским депутатам пользоваться приложением, как оказалось можно.

Чиновники из организационного отдела парламента Австралии подтвердили, что они знали о предостережении, сделанном в других странах, но не считают, что подобные рекомендации нужны в Австралии.