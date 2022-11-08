Астана, 8 ноября, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Казахстан вынужден сразу экспортировать нефть из-за того, что в стране не хватает нефтехранилищ. Об этом 8 ноября заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью в Атырау.

Nigel Chadwick Нефтехранилище

«Поручаю компании «КазМунайГаз» с учётом экологических требований рассмотреть вопрос строительства крупного нефтехранилища в Атырауской области. Министерству энергетики следует провести переговоры с крупными добывающими компаниями относительно строительства хранилищ», — сказал Токаев.

Он отметил, что в этом вопросе хороший опыт у Китая. Там общий объём нефтехранилищ позволяет делать запасы, которые удовлетворяют внутренние потребности на три — четыре месяца.

Стоит отметить, что Токаев также поручил сделать Атыраускую область ведущим центром страны по переработке нефти и газа.