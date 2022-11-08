Москва, , 10:08 — REGNUM Киевские диверсанты готовили теракты против высокопоставленных членов администрации Херсонской области, однако их планы были нарушены сотрудниками ФСБ. Об этом 8 ноября сообщили в Федеральной службе безопасности России.

ФСБ Иван Шилов © ИА REGNUM

«На территории Херсонской области вскрыта и пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы СБУ, в задачи которой входило совершение террористических актов в отношении высокопоставленных членов военно-гражданской администрации Херсонской области», — говорится в сообщении.

Известно, что террористы планировали совершить покушение на власти региона с помощью заминированного автомобиля.

В результате были задержаны девять диверсантов — граждан территории б. УССР. Также уточняется, что их кураторы — сотрудники СБУ Самир Шукюров, Виктор Хомяк и Дмитрий Сидей — скрываются за пределами РФ.

По информации ФСБ, у задержанных изъято более пяти килограммов пластида, электродетонаторы, исполнительные устройства, три гранаты, стрелковое оружие и боеприпасы, а также специальные средства разведки. В отношении них возбуждено уголовное дело по ст. 361 УК РФ («Акт международного терроризма»). В настоящее время диверсанты находятся под стражей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в ФСБ России заявили о предотвращении серии террористических актов против властей Крыма и сотрудников администрации Херсонской области, которая готовилась СБУ. Так, сотрудники ФСБ выявили руководившего завербованными источниками представителя СБУ, а также исполнителей и пособников этой операции, изъяв необходимые улики и определив каналы связи и способы финансирования.