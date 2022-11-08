Херсон, 8 ноября, 2022, 10:05 — ИА Регнум. На территории Херсонской области задержаны девять диверсантов СБУ, сообщили 8 ноября в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Киевские боевики готовили террористические акты против местных чиновников.

В информации ведомства говорится, что на территории региона вскрыта и пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы СБУ. В её задачи входило совершение террористических актов в отношении высокопоставленных членов администрации региона.

Курировали задержанных сотрудники СБУ Самир Шукюров, Виктор Хомяк и Дмитрий Сидей, считают в ФСБ. Все трое находятся за пределами Херсонской области.

У подозреваемых изъяли более пяти килограммов пластида, электродетонаторы, исполнительные устройства, а также оружие, боеприпасы и спецсредства.

Возбуждено дело по ст. 361 УК РФ («Акт международного терроризма»).