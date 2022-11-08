Лидер Зеленых раскритиковал климатическую политику новых властей Швеции
Стокгольм, 8 ноября, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Бывший министр Швеции по вопросам климата и окружающей среды, а ныне только лидер Зеленых Пер Болунд подверг резкой критике климатическую политику нового правительства, когда он встретился со своей преемницей Роминой Пурмохтари (Либералы) в ходе дебатов в эфире телеканала SVT.
По словам Болунда, правительство отменяет наиболее важные для Швеции меры для достижения климатических целей.
Особую критику вызвало решение нового правительства Швеции отменить обязательство по сокращению выбросов, мера, которая, по данным Шведского агентства по охране окружающей среды, приведет к увеличению выбросов на 10% и неспособности Швеции достичь климатических целей.
В свою очередь Пурмохтари выделила электрификацию в качестве компенсирующего механизма.