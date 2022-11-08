Стокгольм, 8 ноября, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Бывший министр Швеции по вопросам климата и окружающей среды, а ныне только лидер Зеленых Пер Болунд подверг резкой критике климатическую политику нового правительства, когда он встретился со своей преемницей Роминой Пурмохтари (Либералы) в ходе дебатов в эфире телеканала SVT.

Mp.se Пер Болунд

По словам Болунда, правительство отменяет наиболее важные для Швеции меры для достижения климатических целей.

«Я на самом деле в ужасе от того, к чему нас приведет эта политика», — сказал Болунд.

Особую критику вызвало решение нового правительства Швеции отменить обязательство по сокращению выбросов, мера, которая, по данным Шведского агентства по охране окружающей среды, приведет к увеличению выбросов на 10% и неспособности Швеции достичь климатических целей.

В свою очередь Пурмохтари выделила электрификацию в качестве компенсирующего механизма.

«Мы хотим идти к достижению климатических целей, но другими методами», — объяснила министр.