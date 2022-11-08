Брюссель, 8 ноября, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Европейская комиссия объявила о намерении дополнительно выделить Румынии €1,4 млрд. Об этом 8 ноября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Штаб-квартира европейской комиссии в Брюсселе

Согласно официальной информации, средства будут предоставлены Бухаресту в рамах румынского Национального плана восстановления и устойчивости (PNRR), предусматривающего европейские капиталовложения в сферу медицины, образование и развитие инфраструктуры Румынии.

По словам депутата Европарламента Зигфрида Мурешана, очередной финансовый транш позволит Бухаресту «значительно оздоровить ситуацию в энергетической сфере».

Как ожидается, первая часть соответствующей безвозмездной финансовой помощи поступит на румынские счета уже к концу декабря текущего года.