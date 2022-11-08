Тамбов, 8 ноября, 2022, 12:59 — ИА Регнум. На Тамбовщине отметили 80-летие со дня организации народного сбора средств на строительство танковой колонны «Тамбовский колхозник». Спустя годы жители снова объединились и оказывают посильную помощь бойцам, призванным на защиту Родины. Это показывает, что потомки «чтят прошлое, понимают важность единства тыла и фронта». Об этом заявил на митинге председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента.

Ольга Заузанова ИА REGNUM Победа!

В ноябре исполнилось 80 лет со дня организации тамбовского почина по сбору средств на строительство танковой колонны «Тамбовский колхозник». Патриотический почин помощи армии в годы Великой Отечественной войны зародился в Избердеевском (ныне — Петровском) районе. 7 ноября 1942 года коллектив сельхозартели «Красный доброволец» выступил с инициативой собрать деньги на танковую колонну, который поддержала вся область. Общими силами было собрано 40 млн рублей. На эти средства было изготовлено 292 танка Т-34 и Т-70.

Тамбовские колхозники стали первыми в годы Великой Отечественной войны, кому Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин выразил благодарность от имени Красной Армии.

По случаю годовщины данного значимого события в посёлке Добровольский Петровского района состоялся торжественный митинг. В нём приняли жители посёлка, школьники, родные участников Великой Отечественной войны. Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин подчеркнул, что вклад жителей области в победу в Великой Отечественной войне огромен.

«Эта танковая колонна внесла большой вклад в победу советского народа над фашизмом. Боевой путь этой колонны овеян славой и героизмом наших танкистов. Боевая техника, переданная жителями Тамбовской области фронту, принимала участие в боях под Сталинградом, в сражении на Курской дуге, участвовала в освобождении [территории б. УССР], несколько единиц техники дошли до Берлина», — сказал Евгений Матушкин.

По его словам, проходящая специальная военная операция показала связь поколений:

«Жители Петровского района вновь захотели помочь нашим ребятам, которых Родина призвала защищать её границы и интересы, и добровольно начали оказывать им посильную помощь. Эта связь поколений доказывает, что потомки чтят своё прошлое и понимают важность единства тыла и фронта».

Отметим, что в 2021 году постановлением Думы посёлку Добровольский было присвоено почётное звание Тамбовской области «Населённый пункт трудовой славы».

Участники митинга возложили цветы к стеле в память о тамбовском почине в годы Великой Отечественной войны, также состоялось награждение волонтёров. Кроме того, Евгений Матушкин вместе с руководителями района возложил цветы к мемориальному комплексу в парке «Патриот» в районном центре. На гранитных плитах увековечена память более 600 петровцев, не вернувшихся с полей сражений.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября в Тамбове проводили земляков-артиллеристов, призванных на военную службу в район проведения СВО. К мобилизованным обратился со словами напутствия спикер областной Думы Евгений Матушкин.