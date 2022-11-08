Волгоград, , 10:14 — REGNUM Уголовное дело о нарушении требований охраны труда возбуждено 7 ноября по факту гибели рабочего при возгорании на заводе по производству радиаторов отопления в Красноармейском районе Волгограда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Следственный комитет РФ Sledcom.ru

Установлено, что 25 октября в производственном цехе произошло возгорание алюминиевой пыли на площади 40 квадратных метров. В результате ЧП на месте погиб 54-летний оператор автоматической линии цеха. Ещё трое сотрудников с различными повреждениями были госпитализированы, двое из них уже завершили лечение.

Следователи изъяли техническую документацию на заводе, назначен комплекс экспертиз. В ходе расследования будут установлены конкретные лица, ответственные за соблюдение требований безопасности труда на производстве.