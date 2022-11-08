Лима, , 10:14 — REGNUM Оппозиция призвала подкомитет Конгресса Перу по конституционным обвинениям отстранить президента Педро Кастильо от его должности на пять лет и предъявить ему обвинение в совершении преступления государственной измены за заявление о том, что его страна может способствовать выходу Боливии к морю. Об этом пишет агентство EFE.

Педро Кастильо Braian Reyna Guerrero

«Мы рекомендуем отстранить его на пять лет и предъявить обвинение в предполагаемом преступлении государственной измены», — заключил конгрессмен Диего Басан, зачитывая отчет.

Басан, представитель оппозиционной партии Avanza País, напомнил, что согласно статье 118 Конституции Перу, в функции президента входит руководство внешней политикой, а также заключение международных договоров, поэтому он считает, что его заявления затрагивают национальный суверенитет.

Он добавил, что Кастильо «указал на национальном и международном уровне, что Боливия имеет право на доступ к морю, и что он будет консультироваться с гражданами» по поводу этой возможной меры, которая, по его словам, «ставит целостность нации под серьезную угрозу».

Басан добавил, что обвинение «направлено не на наказание за преступление мнения, а на определение того, нарушил ли он в своем качестве» территориальную целостность.

В документе Кастильо обвиняется в том, что он якобы совершил госизмену, когда в интервью международной телекомпании CNN заявил, что с перуанцами следует посоветоваться о возможности предоставления Боливии выхода к морю. Президент Перу признал, что потребовал «море для Боливии» во время конференции латиноамериканских профессоров, которую он посетил в Ла-Пасе в 2018 году, когда он даже не рассматривал возможность стать кандидатом в президенты.

«Я не говорю, что собираюсь отдать Боливии море. <…> Я бы никогда не стал делать то, чего не хочет народ», — сказал впоследствии Кастильо.

Боливия потеряла выход к Тихому океану во время Тихоокеанской войны (1879–1883 гг.), за что в 2013 году подала иск на Чили в Международный суд ООН в Гааге с целью договориться о морском выходе, но суд отклонил ее просьбу. Тогдашний президент Перу Альберто Фухимори (1990–2000 гг.) в 1992 году уступил Боливии пятикилометровую полосу земли под названием Боливия Мар в южном порту Ило. Это решение было продлено в 2010 году Аланом Гарсией (2006–2011 гг.), который продлил на 99 лет действие договора о свободной морской зоне без суверенитета для соседней страны.

Если окончательный отчет по жалобе на Кастильо будет одобрен подкомитетом, документ будет направлен в Постоянную комиссию, которая должна будет проанализировать его, прежде чем санкционировать его возможное обсуждение на пленарном заседании.