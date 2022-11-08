Москва, , 10:09 — REGNUM В РФ в так называемых «черных пятницах» традиционно участвует небольшое количество покупателей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 ноября заявил профессор института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Игорь Качалов. Так он прокомментировал результаты опроса Superjob, который показал, что большинство жителей России считают ноябрьские распродажи обманом.

Экономика Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«На самом деле в «черных пятницах» всегда традиционно участвует небольшое количество покупателей. Ведь не всем именно в те самые пару дней в ноябре надо купить косметику, смартфон и так далее. В 2021 году уровень онлайн-продаж в «черную пятницу» составил примерно 90 млрд рублей. Это примерно 7-8 млн покупателей. В 2022 году планируют покупать около 10% взрослого населения — это около 10 млн чел. Получается, в 2022 году в акциях по случаю «черной пятницы» могут поучаствовать чуть больше покупателей, чем в 2021 году», — сказал Качалов.

Напомним, что ранее были опубликованы результаты опроса, который показал, что только 13% жителей РФ считают, что в «черную пятницу» можно приобрести товары дешевле, чем в обычные дни.