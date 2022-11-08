Подгорица, , 10:09 — REGNUM С 8 ноября в Черногории министерство капитальных инвестиций в очередной раз скорректировало цены на топливо.

Бензин Finobzor.ru

Ранее правительство отменило снижение акцизов на топливо с 50% до 40%, что вызвало ощутимый рост цены на бензин. Цены на дизельное топливо немного снизились.

Цены на Eurosuper-95 и 98 выросли на 12 евроцентов за литр, а Eurodiesel подешевел на один евроцент в ближайшие 14 дней.

Новые цены на бензин Eurosuper- 95 и 98 в ближайшие две недели составят 1,46 и 1,5 евро.

Евродизель будет стоить 1,64 евро за литр.