Минск, , 10:02 — REGNUM В 2022 году гражданами других стран было подано 4075 ходатайств о приёме в гражданство Белоруссии, из которых 2811 — от жителей территории б. УССР. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба белорусского МВД в своём телеграм-канале.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ежегодно тысячи иностранцев ходатайствуют о приеме в белорусское гражданство. В текущем году уже рассмотрено 4075 таких документов. В основном это обращения [жителей территории б. УССР] — 2811», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что по 3997 ходатайствам из этого числа было принято положительное решение.

В то же время начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун, слова которого приводит пресс-служба, указал, что желающим стать гражданами Белоруссии нужно проживать на территории республики в течение пяти лет, иметь легальный источник доходов для своего существования, а также соблюдать положения белорусских конституции и законодательства.

«К примеру, привлечение к административной ответственности три и более раз станет основанием для отказа в удовлетворении ходатайства о приёме в гражданство», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на полигонах Вооружённых сил Белоруссии проводятся занятия по боевой подготовке российских военнослужащих, входящих в состав региональной группировки войск Союзного государства России и Белоруссии.