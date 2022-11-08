Иркутск, , 10:01 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области 8 ноября известило о массовом ДТП с участием 12 автомашин в Иркутске. Дорожный инцидент произошел сегодня утром в микрорайоне Юбилейный, в районе дома №43-А. По причине гололедицы водители всех пострадавших автомобилей не выбрали безопасную дистанцию и не смогли избежать столкновения. В настоящее время на месте ДТП работают инспекторы ДПС.

В Иркутске сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП с участием 12 автомашин МВД

В связи со значительным выпадением осадков ночью в виде мокрого снега и продолжающимся снегопадом сотрудники ГИБДД призывают автомобилистов неукоснительно следовать правилам дорожного движения.

Как сообщало ИА REGNUM, с 31 октября по 7 ноября 2022 года на дорогах Приангарья было зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 17 взрослых и пятеро детей, один человек погиб.

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