Нижний Новгород, 8 ноября, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Нижегородское «Торпедо» одержало победу над московским «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

Hctorpedo.ru Хоккейный клуб «Торпедо»

В составе «Торпедо» шайбы забросили нападающие Николай Коваленко (на седьмой минуте), Максим Летунов (на 23-й) и Сергей Гончарук (на 58-й). У «Спартака» отличился форвард Александр Хохлачёв (на 56-й минуте).

На сегодняшний день «Торпедо» занимает пятое место в Западной конференции, на счету команды 33 очка. «Спартак» идёт на восьмом месте в Западной конференции с 27 очками.

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