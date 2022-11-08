Стокгольм, , 10:02 — REGNUM Согласно анализу, проведенному макроэкономистами банка Swedbank, ожидается, что в Швеции плавающие процентные ставки по ипотечным кредитам достигнут пика в 5% в начале 2023 года. Об этом написала газета Aftonbladet.

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«Это означает стремительный рост с начала 2022 года, когда та же процентная ставка составляла около 1,5%. Речь идет о самом быстром росте процентных ставок по ипотечным кредитам с 1992 года», — говорится в пресс-релизе Андреаса Вальстрёма, руководителя отдела прогнозирования Swedbank.

Согласно прогнозу банка, в феврале 2023 года ключевая ставка в Швеции составит 3%, после чего она, скорее всего, упадет в конце года.

Экономисты предсказывают, что Риксбанк повысит учетную ставку на 75 пунктов в ноябре текущего года и на 50 пунктов в феврале следующего.

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