Москва, 8 ноября, 2022, 10:00 — ИА Регнум. В ЛДПР назвали ожидаемым решение депутатов от «Единой России» не вносить в Госдуму законопроект о возвращении к двухлетней службе в армии.

Duma.gov.ru Ярослав Нилов

«Собственно, ровно как я и предполагал ранее. Анонсировали возврат к двухлетней службе, пошумели, замерили реакцию общества — и ожидаемо закрыли тему», — отметил замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с предложением увеличить срок службы в армии по призыву до двух лет в середине октября выступил сенатор Владимир Джабаров. По его мнению, такой подход был бы более эффективным, поскольку за год призывника сложно всему обучить.