Ростов-на-Дону, 8 ноября, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Ростовские власти оценили стоимость ликвидации 20-летней свалки в Северо-Западной зоне в 2,3 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работы по рекультивации полигона ТБО

Заказчиком рекультивации полигона твердых коммунальных отходов, расположенного в Северо-Западной зоне, выступает городское управление благоустройства и лесного хозяйства. Работы, стоимость которых составляет 2,3 млрд рублей, победителю торгов предстоит завершить до конца 2024 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ещё в 2020 году был подготовлен предварительный проект рекультивации полигона ТБО в микрорайоне Левенцовский, который эксплуатировался в течение 20 лет. Власти Ростова-на-Дону планировали приступить к работам в Северо-Западной промзоне в 2021 году. Свалка включена в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.

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