Донецк, , 10:00 — REGNUM Территория донецкого аэропорта полностью освобождена от ВСУ, сообщил 8 ноября в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация на территории б. УССР: РФ идёт к своей цели — все новости»

«Зачищен так называемый «муравейник» — очень хорошо укрепленный район в конце взлетной полосы. Первый армейский корпус выбил оттуда врага», — рассказал Руденко.

Полное освобождение территории аэропорта «открывает ворота» сразу на три населенных пункта — Водяное, Опытное и Орловка — теперь в их направлении можно будет вести наступательные действия и с этой стороны, пояснил военкор.

Ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что за минувшие сутки (7 ноября) в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли трое мирных жителей, еще семь человек получили ранения.