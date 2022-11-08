Москва, , 10:02 — REGNUM В Министерстве экономического развития Российской Федерации временно исполняющим обязанности куратора туристической отрасли назначен Дмитрий Вахруков.

Туризм в России ИА REGNUM

Отмечается, что Вахруков в настоящее время является действующим заместителем министра экономического развития РФ.

Куратор-заместитель, отвечающий за туротрасль, будет координировать и заниматься реализацией приоритетных направлений госрегулирования туристической деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что государство должно сделать всё возможное, чтобы у граждан с разным уровнем дохода были равные возможности для путешествий.

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