Алексеевский район, Татария, , 10:01 — REGNUM Капитана теплохода и двоих его соучастников обвиняют в хищении судового топлива в Татарии. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Пассажирские теплоходы Юлия Карнаева © ИА REGNUM

По версии следствия, с августа по сентябрь 2022 года капитан теплохода «Маяк» принадлежащего казанскому филиалу администрации Волжского бассейна внутренних водных путей, вел противоправную деятельность по созданию неучтенных излишков судового топлива. Снизив скорость хода теплохода, капитан сэкономил не менее 5 тонн горючего, которое вместе с соучастниками перекачал на другое судно. Судовладельцу причинен материальный ущерб в размере более 195 тыс. рублей.

Для возмещения ущерба на принадлежащий одному из обвиняемых автомобиль наложен арест.

Уголовное дело направлено в Алексеевский районный суд РТ.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Пензенской области осудили 12 участников преступной группы за хищение нефти объемом более 600 тонн.

Читайте также: Уральцев задержали за хищение 4,5 тонны солярки