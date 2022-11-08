Атырау, Казахстан, , 10:01 — REGNUM Атырауская область Казахстана будет центром страны по глубокой переработке нефти и газа. Об этом 8 ноября заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью в Атырау.

Строительство газохимического комплекса в Атырау Официальный сайт АО «НК «КазМунайГаз»

«Особую роль в этом сыграет запуск комплекса по производству полипропилена, который является первым этапом по созданию в области нефтехимического кластера», — сказал президент.

Он отметил, что Казахстан входит в двадцатку мировых лидеров по запасам углеводородного сырья, но 95% потребностей в нефтехимических видах продукции обеспечивает импортом. Токаев заявил, что нужно не только покрывать внутренние потребности в переработанных углеводородах, но и экспортировать их.

Стоит отметить, что в Атырауской области создана специальная экономическая зона (СЭЗ), где компаниям, работающим в важных отраслях, предоставляют налоговые льготы и другие преимущества.

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