Стокгольм, , 10:00 — REGNUM Правительство Швеции инвестирует один миллиард крон (порядка 100 млн долларов США) в модернизацию дорожной сети. Об этом на пресс-конференции заявил министр инфраструктуры и жилищного строительства Швеции Андреас Карлсон, пишет газета Aftonbladet.

Флаг Швеции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Не нужно проехать и сотни километров, чтобы увидеть, что существуют большие потребности в содержании дорог», — сказал он.

Среди прочего деньги будут вложены в нанесение разметки, уход за тротуарами, ремонт мостов и ограждений для животных.

Всего в расширение зарядных станций для электромобилей в период с 2023 по 2025 год будет инвестировано 2,6 миллиарда крон. Первый миллиард будет инвестирован в следующем году.