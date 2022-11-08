Братск, Иркутская область, , 09:58 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области 8 ноября известило о серьёзном ДТП с погибшим пешеходом, произошедшем накануне вечером в Центральном районе Братска.

ДТП в Братске МВД

Предварительно установлено, что около 19:00 местного времени напротив центрального рынка по улице Мира, 38-летний водитель автомобиля Toyota Succeed допустил наезд на 46-летнюю женщину, переходившего проезжую часть в неустановленном месте. Пострадавшая с различными травмами была доставлена в медицинское учреждение, где в последующем скончалась.

В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, всего с 31 октября по 7 ноября 2022 года в Иркутской области случилось 17 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 17 взрослых и пятеро детей, один человек погиб.

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