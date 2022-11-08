Москва, 8 ноября, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Группа диверсантов, готовивших террористические акты в отношении сотрудников военно-гражданской администрации Херсонской области, задержана в регионе сотрудниками ФСБ. Об этом сообщил 8 ноября Центр общественных связей ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«Федеральной службой безопасности на территории Херсонской области вскрыта и пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы СБУ, в задачи которой входило совершение террористических актов в отношении высокопоставленных членов военно-гражданской администрации Херсонской области», — говорится в сообщении ЦОС.

Всего задержано девять человек — все жители территории бывш. УССР. Также установлены их кураторы — это сотрудники СБУ Самир Шукюров, Виктор Хомяк и Дмитрий Сидей, они скрываются за пределами России. У задержанных изъято оружие и боеприпасы, в том числе — более пяти килограммов пластида, электродетонаторы, исполнительные устройства, три готовых к применению самодельные бомбы, гранаты, стрелковое оружие, боеприпасы, специальные средства разведки.

Покушение на сотрудников администрации диверсанты намеревались осуществить с помощью заминированного автомобиля — его обнаружили и обезвредили силовики.

Возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма, задержанные отправлены под стражу.