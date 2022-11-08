Москва, 8 ноября 2022, 09:53 — REGNUM В квартире националиста Дмитрия Дёмушкина проведён обыск, сообщил 8 ноября его адвокат Олег Колесников.
«В 6:30 утра зашли с обыском, изъяли телефон, допросили», — приводит слова Колесникова РИА Новости.
Защитник пояснил, что пока неясен процессуальный статус его подзащитного, возбуждено ли уголовное дело и по какой статье проведён обыск. При этом отметил, что правоохранительные органы оставили Дёмушкина дома, хотя если бы он был подозреваемым, то избрали меру пресечения.
Также факт обыска в квартире Дёмушкина подтвердил агентству источник в правоохранительных органах.