Москва, 8 ноября, 2022, 09:53 — ИА Регнум. В квартире националиста Дмитрия Дёмушкина проведён обыск, сообщил 8 ноября его адвокат Олег Колесников.

Цитата из х/ф «Место встречи изменить нельзя». Реж. Станислав Говорухин. 1979. СССР Обыск

«В 6:30 утра зашли с обыском, изъяли телефон, допросили», — приводит слова Колесникова РИА Новости.

Защитник пояснил, что пока неясен процессуальный статус его подзащитного, возбуждено ли уголовное дело и по какой статье проведён обыск. При этом отметил, что правоохранительные органы оставили Дёмушкина дома, хотя если бы он был подозреваемым, то избрали меру пресечения.

Также факт обыска в квартире Дёмушкина подтвердил агентству источник в правоохранительных органах.