Канберра, 8 ноября 2022, 09:56 — REGNUM Почта Австралии готовится к тому, что, как ожидается, станет крупнейшим месяцем онлайн-покупок за всю историю наблюдений, поскольку жители страны собираются воспользоваться онлайн-распродажами перед Рождеством в условиях нарастающей инфляции. Об этом сообщил телеканал Nine News.
Почтовая служба ожидает, что она примет отправлений на сотни тысяч больше, чем рекордные 21 миллион посылок, доставленных во время распродаж в ноябре прошлого года.
В Почте Австралии прогнозируют трехпроцентное увеличение онлайн-покупок за пять недель до Рождества, поскольку граждане охотятся за выгодными ценами на фоне инфляционного давления, влияющего на бюджеты домохозяйств.
«Такие распродажи являются пиковыми событиями года для онлайн-покупок, и мы ожидаем увидеть самый крупный по числу посылок ноябрь за всю историю, когда миллионы австралийцев совершат выгодную сделку в преддверии Рождества», — сказал в интервью Nine News исполнительный менеджер Почты Австралии по работе с клиентами Гэри Старр.