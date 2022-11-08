Канберра, 8 ноября, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Почта Австралии готовится к тому, что, как ожидается, станет крупнейшим месяцем онлайн-покупок за всю историю наблюдений, поскольку жители страны собираются воспользоваться онлайн-распродажами перед Рождеством в условиях нарастающей инфляции. Об этом сообщил телеканал Nine News.

(сс) freestocks.org Посылка от незнакомца

Почтовая служба ожидает, что она примет отправлений на сотни тысяч больше, чем рекордные 21 миллион посылок, доставленных во время распродаж в ноябре прошлого года.

В Почте Австралии прогнозируют трехпроцентное увеличение онлайн-покупок за пять недель до Рождества, поскольку граждане охотятся за выгодными ценами на фоне инфляционного давления, влияющего на бюджеты домохозяйств.

«Такие распродажи являются пиковыми событиями года для онлайн-покупок, и мы ожидаем увидеть самый крупный по числу посылок ноябрь за всю историю, когда миллионы австралийцев совершат выгодную сделку в преддверии Рождества», — сказал в интервью Nine News исполнительный менеджер Почты Австралии по работе с клиентами Гэри Старр.