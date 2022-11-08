Иркутск, 8 ноября, 2022, 09:53 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области обнародовало статистику ДТП за неделю (с 31 октября по 7 ноября 2022 года). Всего за этот период на дорогах региона сотрудниками Госавтоинспекции зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 17 взрослых и пятеро детей, один человек погиб.

МВД ДТП в Приангарье

Было зафиксировано: шесть наездов на пешеходов; шесть столкновений транспортных средств; два наезда на препятствие; два падения пассажира; один съезд с дороги. Также известно о повреждении 496 транспортных средств.

От управления автомобилем отстранены 76 нетрезвых водителей.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 по 30 октября, на территории региона произошло 40 ДТП, в которых шесть человек погибли, 48 человек получили травмы различной степени тяжести.

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