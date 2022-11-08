Москва, 8 ноября, 2022, 10:13 — ИА Регнум. В настоящее время в мировой экономике следует ждать дальнейшего роста количества торговых ограничений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 ноября заявил завкафедрой международной безопасности и внешнеполитической деятельности России ФНБ института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Михайленко.

Иван Шилов ИА REGNUM Торговля

«Разговоры об упадке свободной мировой торговли участились в связи с крахом старого однополярного мирового порядка и формированием на наших глазах нового, многополярного или полицентричного, — сказал он. — Прежние нормы позволяли гегемону накладывать односторонние торговые ограничения, ограничивать свободную торговлю в отношении неугодных стран, нарушать принципы ВТО. Эти действия предпринимаются не по экономическим, а по политическим причинам».

Отвечая на вопрос о том, будет ли расти количество торговых ограничений и усиливаться протекционизм, Михайленко сказал, что всё будет зависеть от политики западных стран.

«Ведь именно они и вводят все эти ограничения. Сейчас их политика, направлена на сохранение привилегированного положения в мировой экономике, — констатировал экономист. — Однако усиления позиций развивающихся стран этим не остановить. Удельный вес развитых стран в мировом ВВП (по ППС) сократился с 63,2% в 1980 году до 40,8% в 2018 году, а доля развивающихся и переходных экономик за этот же период увеличилась с 36,8% до 59,2%».

По словам эксперта, в соответствии со своей долей в мировом ВВП развивающиеся страны требуют доступа к рычагам управления мировой экономикой, но натыкаются на сопротивление Запада.

«Пока ситуация обостряется, поэтому можно ожидать дальнейшего роста количества торговых ограничений. Например, США и другие западные страны принимают меры по ограничению технологического развития Китая, а ведь Китай является торговой державой номер один в мире», — сказал Михайленко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее участников международного экономического сотрудничества призвали прекратить прибегать к инструментам протекционизма.