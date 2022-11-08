Уфа, , 09:57 — REGNUM Более 50 предприятий из 12 субъектов Российской Федерации представили новейшие протезно-ортопедические изделия и технические средства реабилитации на специализированной выставочной экспозиции, которая была развернута на всероссийском форуме реабилитационной индустрии «Ломая барьеры» в Уфе. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Средства реабилитации инвалидов Пресс-служба губернатора Тюменской области

Премьер-министр правительства региона Андрей Назаров приветствовал участников форума.

«Сегодня, в непростое для нашей страны время, особенно важно сохранять и укреплять здоровье населения. Здесь, что называется на самом острие, находится вопрос поддержки лиц с ограниченными возможностями здоровья. Наша ключевая задача сформировать условия, при которых они смогут полноценно, без оглядки на обстоятельства, реализовать свой экономический и социальный потенциал. Для этого нужно обеспечить тесную взаимосвязь организаций, занимающихся медицинской, профессиональной и социальной реабилитацией», — приводит пресс-служба его слова.

Чиновник выказал уверенность в том, что форум станет самым масштабным мероприятием реабилитационной индустрии, проводимым не только в Башкирии, но и в целом в России.

Сообщается, что на форуме организованы бесплатные консультационные зоны. Здесь будет работать и зона по вопросам здоровья с консультациями врачей. Свыше 50 организаций из 12 регионов России представят новейшие технические средств реабилитации и протезно-ортопедические изделия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе прошел второй национальный чемпионат профессионального мастерства среди лиц с нарушением слуха.

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