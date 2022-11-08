Москва, 8 ноября, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Ярославский «Локомотив» одержал победу над московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

Alxr-gol.livejournal.com Хоккеисты ярославского «Локомотива»

В составе «Локомотива» шайбы забросили защитник Максим Осипов (на третьей минуте) и нападающий Денис Алексеев (на 39-й). У ЦСКА отличились форварды Константин Окулов (на 10-й) и Прохор Полтапов (на 43-й).

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Локомотива». Решающий бросок исполнил нападающий Артур Каюмов.

«Локомотив» одержал пятую победу подряд в КХЛ, на сегодняшний день ярославская команда занимает второе место в Западной конференции, на счету команды 39 очков. ЦСКА идёт на третьем месте в Западной конференции с 39 очками.