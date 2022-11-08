Горловка, ДНР, , 09:51 — REGNUM Вооружённые формирования киевского террористического режима обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 8 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что обстрел Горловки со стороны боевиков ВСУ был зафиксирован в 09:35 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено шесть снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко рассказал, что лишь меньшая часть денежного довольствия военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, будет облагаться подоходным налогом.