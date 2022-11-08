Великий Новгород, , 10:15 — REGNUM Дети участников специальной военной операции, живущие в Новгородской области, смогут бесплатно посетить новогодние мероприятия, сообщил губернатор региона Андрей Никитин.

Новый год. Праздничные мероприятия Правительство Иркутской области

«В рамках подготовки к детским праздникам, к Новому году, пожалуйста, обеспечьте всех детей этих групп граждан бесплатными приглашениями, чтобы дети провели праздники интересно, ярко и с комфортом», — поручил глава региона своим подчиненным.

Кроме того, в настоящий момент в регионе проходит Международный театральный фестиваль им. Ф. М. Достоевского. Все спектакли фестиваля могут бесплатно посетить члены семей добровольцев, мобилизованных и граждан, заключивших контракт на прохождение военной службы.

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