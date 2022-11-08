Грозный, , 09:56 — REGNUM Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова переслал для бойцов батальона «Запад-Ахмат» очередную партию гуманитарного груза — технические средства, необходимые для выполнения боевых задач, и продукты питания. Доставил груз на позиции чеченского подразделения в зону проведения спецоперации начальник УГИБДД МВД по ЧР Идрис Черхигов.

Рамзан Кадыров Chechnya.gov.ru

«Идрис Черхигов передал личному составу продукты и необходимое для несения службы техническое оснащение от Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Такая поддержка наших воинов осуществляется регулярно. Благодаря дорогой маме, президенту РОФ Аймани Несиевне [Кадыровой], у бойцов есть все, начиная от экипировки, снаряжения и заканчивая продуктами питания», — написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

Во время поездки в зону СВО делегация Чечни во главе с Идрисом Черхиговым встретилась с бойцами подразделения «Ахмат», которые рассказали о своих успехах и планомерном наступлении, во время которого они отбивают у врага многочисленные трофеи — «оружие, боеприпасы, огнемёты, выстрелы гранатомёта и многое другое», рассказал Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, чеченский фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова регулярно оказывает помощь российским военнослужащим, находящихся в зоне боевых действий, направляя им конвои с гуманитарной помощью, экипировкой и вооружением, а также предоставляя транспортные средства для мобильного передвижения по территории.