Тамбов, 8 ноября, 2022, 12:59 — ИА Регнум. На Тамбовщине спикер областной Думы Евгений Матушкин провёл очередной приём граждан. По его словам, решение частной проблемы помогает «найти подход к решению десятков подобных вопросов», а также устранить «какой-либо законодательный пробел». Об этомИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального парламента.

https://tambovoblduma.ru/ Спикер Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин провёл приём граждан

Председатель Тамбовской областной Думы, член президиума регионального политического совета регионального отделения «Единой Россия» Евгений Матушкин провёл приём граждан в общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Отмечается, что традиционно в ходе общения были подняты различные вопросы — это благоустройство дворовых территорий, невыполнение управляющими компаниями обязательств по качественному обслуживанию многоквартирных домов, корректность начисления платы за жилищно-коммунальные услуги и многое другое.

Одна из тамбочанок пожаловалась на то, что рядом с многоэтажным домом находится киоск по продаже алкогольных напитков, в результате жильцы вынуждены терпеть беспорядок на прилегающей территории, а вечером и ночью им мешают отдыхать шумные компании под окнами дома. Кроме того, рядом расположены колледж, общеобразовательная и музыкальная школы, поэтому остаётся открытым вопрос, какой пример видят дети.

Евгений Матушкин ответил, что вместе с руководством города выяснит, насколько правомерно столь близкое расположение киоска с жилым домом и образовательными учреждениями.

Другая посетительница подняла вопрос обеспечения лекарственными средствами детей, страдающих сахарных диабетом. Одна из мам предложила рассмотреть возможность компенсации за приобретённое на собственные деньги льготное лекарство, если длительное время препарат не предоставляется бесплатно из-за того, что управление здравоохранения не может его закупить в связи с отсутствием участников. Из-за этого маленькие пациенты могут ожидать необходимое лекарство месяцами. Председатель регионального парламента пояснил, что для решения этого вопроса необходимо изучить подобный опыт других регионов, если он имеется.

Отметим, что в 2021 году представители областного отделения родителей детей-инвалидов приходили к спикеру с просьбой рассмотреть возможность обеспечения детей с сахарным диабетом системами мониторинга глюкозы в крови за счёт бюджета Тамбовской области. На их просьбу откликнулся глава региона Максим Егоров, поручив выделить средства на приобретение таких систем мониторинга.

В парламенте подчёркивают, что на все поступившие обращения дадут подробные ответы и разъяснения. Как неоднократно подчёркивал Евгений Матушкин, депутаты должны делать всё возможное, чтобы помочь жителям решить поднимаемые проблемы.