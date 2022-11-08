Шарм-эль-Шейх, Египет, , 09:51 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон вспомнил о деле самого известного политического заключенного Египта Алаа Абдель Фаттаха во время беседы с египетским коллегой Абдель Фаттахом аль-Сисси, сообщает Le Figaro.

Эммануэль Макрон Présidence de la République France

«Я поднял несколько отдельных случаев (.), в том числе случай Алаа Абдель Фаттаха, который перестал есть и пить», — заявил Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в кулуарах всемирной климатической конференции (COP27) в Шарм-эль-Шейхе.

Президент Франции выразил надежду, что «следующие несколько недель и следующие несколько месяцев позволят добиться результатов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал международных лидеров, собравшихся на COP27 в Египте, не «жертвовать» «климатическими обязательствами под угрозой энергетики».

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