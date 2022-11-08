Санкт-Петербург, 8 ноября, 2022, 10:06 — ИА Регнум. В Ленинградской области стартовал прием заявлений на компенсацию 50% оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) семьям мобилизованных граждан. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщили 8 ноября в пресс-службе областной администрации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счёт за ЖКУ

Мера поддержки распространяется на всех членов семьи мобилизованных граждан на одно жилое помещение по выбору получателя: самого мобилизованного, супругов, детей до 18 лет (а при очном обучении — до 23 лет) и совместно проживающих с ним на дату подачи заявления родителей.

«Если заявление будет подано с 7 ноября до 31 декабря 2022 года, то компенсация будет назначена с 1 октября 2022 года, но не ранее возникновения на неё права, при подаче заявления после 31 декабря 2022 года — с 1 числа месяца подачи заявления. Перечисление производится не позднее 25 числа месяца, следующего за текущим», — пояснили власти.

Ежемесячная денежная компенсация предоставляется ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения». Для назначения компенсации можно обратиться в Центр в своем районе либо в МФЦ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Ленинградской области вступил в действие пакет льгот для семей военнослужащих, мобилизованных граждан и добровольцев, участвующих в специальной военной операции (СВО).