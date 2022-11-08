Омск, 8 ноября, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Ортопеды прооперировали омичку, которая не могла ходить без боли дольше пяти минут. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 ноября в министерстве здравоохранения Омской области.

Жорж-Пьер Сёра. Нога. 1884

Причиной болезненных ощущений стала сильная деформация стопы, так называемая «косточка на ноге» (вальгусная деформация). Медики подчёркивают, что ситуацию может спасти простая в техническом плане операция.

50-летняя женщина обратилась к врачу, когда уже не могла ходить без боли дольше пяти минут. Первые пальцы обеих её стоп были сильно деформированы. Операцию провели в ортопедическом отделении №1 КМХЦ. На следующий день омичка смогла ходить, не испытывая дискомфорта.

По словам травматолога-ортопеда Ивана Жигадло, стопа — это фундамент нашего организма, а первый палец отвечает за опору при ходьбе. Если он деформирован, ходить пациентам сложно и больно. Чаще всего с этой проблемой сталкиваются женщины, так как причиной может стать ношение обуви на каблуках и с узким носом.

«Если стопа деформирована не сильно, то существуют безоперационные способы коррекции. Но если изменения более выраженные, то нужна операция по реконструкции переднего отдела стопы», — отметил медик.

Он уточнил, что во время операции деформированные кости ломают и фиксируют специальными винтами. Они подбираются индивидуально под размер кости пациента. Правильная анатомия стопы восстанавливается, а винты потом убирать не нужно. Госпитализация длится не дольше недели. Общий послеоперационный период составляет восемь недель, за которые происходит полное восстановление. Пациентам рекомендуют соблюдать врачебные рекомендации: выполнять специальные упражнения, носить обувь с жёстким задником, свободным носом, ортопедические стельки.

Как сообщало ИА REGNUM, омские врачи спасли женщину, которая едва не погибла от массивной кровопотери.

Читайте также: В Омске хирурги прооперировали молодую мать с редкой патологией