Канберра, , 09:57 — REGNUM Заместитель казначея Австралии Люк Йемен 9 ноября посетил комитет Сената по экономическому законодательству для оценки бюджета. О подробностях встречи чиновника с парламентариями написала газета The Guardian.

Австралия Иван Шилов © ИА REGNUM

Обозначив глобальные и внутренние проблемы, с которыми сталкивается австралийская экономика, Йемен, который зачитал вступительное заявление отсутствующего министра финансов Стивена Кеннеди, сказал, что правительству необходимо будет решить проблему «серьезного» бюджетного давления в будущем. По его словам, в ближайшей перспективе давление на бюджет Австралии станет более серьезным и, вероятно, потребует сочетания ограничения расходов и повышения налогов для сокращения дефицита и государственного долга.

«Нам в Австралии повезло начать этот путь с относительно более низким уровнем госдолга в процентном соотношении от ВВП, чем во многих странах. Тем не менее будет сложно принимать необходимые политические решения, чтобы наилучшим образом продвигать национальные интересы», — сказал на слушаниях заместитель казначея Австралии Йемен.

Что касается энергетики, Йемен сказал, что казначейство Австралии поддерживает вмешательство правительства в борьбу с растущими ценами на энергоносители.