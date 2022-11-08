Томск, 8 ноября, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Системообразующим предприятиям в Томской области частично возместят проценты по кредитам, полученным в российских банках в 2022 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

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Заявки от компаний Фонд развития промышленности области начнёт принимать с 15 ноября. Предприятиям могут компенсировать в том числе фактически уплаченные проценты.

«Возмещению подлежит разница между ставкой, установленной в кредитном договоре, и 9% годовых (но не более 10%) за 1-2 квартал 2022 года, а также 6% годовых (но не более 10%) за 3 квартал и октябрь 2022 года», — говорится в сообщении.

Максимальная сумма компенсации для одного предприятия не должна превышать 5 млн рублей. При этом получатели обязаны сохранить численность работников на уровне не менее 90% и зарплату не ниже размера минимальной в регионе.