Москва, , 09:59 — REGNUM В Москве за три квартала 2022 года по программе реновации разобрали 47 старых пятиэтажек, из которых участники программы переехали в новые квартиры, сообщили в Стройкомплексе.

Новостройка Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам главы департамента градостроительной политики Москвы Сергея Лёвкина, за тот же период 2021 года снесено 25 старых зданий. Таким образом, за год объёмы сноса старых пятиэтажек в столице удвоились.

«Сейчас в Москве демонтировано 127 домов. Завершено расселение ещё 163 старых жилых зданий и 278 находятся в стадии расселения», — уточнил Лёвкин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с начала реализации программы реновации под заселение передано более 2 млн кв. метров нового жилья.

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