Москва, 8 ноября, 2022, 09:59 — ИА Регнум. В Москве за три квартала 2022 года по программе реновации разобрали 47 старых пятиэтажек, из которых участники программы переехали в новые квартиры, сообщили в Стройкомплексе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новостройка

По словам главы департамента градостроительной политики Москвы Сергея Лёвкина, за тот же период 2021 года снесено 25 старых зданий. Таким образом, за год объёмы сноса старых пятиэтажек в столице удвоились.

«Сейчас в Москве демонтировано 127 домов. Завершено расселение ещё 163 старых жилых зданий и 278 находятся в стадии расселения», — уточнил Лёвкин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с начала реализации программы реновации под заселение передано более 2 млн кв. метров нового жилья.

Читайте подробнее: Для заселения москвичей по реновации передано 2 млн кв. метров жилья