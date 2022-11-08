Санкт-Петербург, , 10:17 — REGNUM В Петербурге с начала 2022 года отмечается рост заболеваемости коклюшем, за девять месяцев это инфекционное заболевание выявлено у 108 человек. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства, за 2021 год коклюшем заболело 70 человек, а за девять месяцев 2022 года — уже 108 человек. Ввиду роста заболеваемости в Роспотребнадзоре обращают внимание горожан на необходимость вакцинации, в том числе детей, поскольку инфекция протекает тяжело и зачастую приводит к осложнениям.

«В настоящее время корпускулярные (цельноклеточные) вакцины (АКДС, БУБО-КОК), рекомендованы ВОЗ как основное средство профилактики коклюша. Наряду с этим применяют ацеллюлярные (бесклеточные) вакцины», — уточнили в петербургском управлении ведомства.

Прививки детям проводятся с трехмесячного возраста трехкратным введением препарата с интервалом 1,5 месяца. В возрасте 18 месяцев проводится однократная ревакцинация.

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